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Власть

В Крыму предложили странный способ обеспечить полуостров водой

07:25 вторник, 4 мая 2021
В Крыму предложили странный способ обеспечить полуостров водой

фото © jeduvkrym.ru

Крым предложили обеспечить водой, засадив все берега лесом на 2 километра.

Очередной способ, как опреснять воду в Крыму естественным путем: можно применить метод Саудовской Аравии. Там собираются высадить порядка 40 миллиардов деревьев до 2030 года по побережью. Тем самым в Саудовской Аравии намерены увеличить количество влажных масс, заходящих на территорию, которые будут уже там разгружаться и увеличивать количество воды в река, пояснил директор научно-производственной фирмы по водным технологиям Анатолий Копачевский.

По его словам, необходимо увеличить прибрежную защитную полосу, которая у нас зафиксирована, на уровне двух километров, ограничить там застройку и увеличить количество зеленых насаждений, пишут Вести-Крым.

Напомним, ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. Но невооруженным взглядом видно: на побережье Крыма сотни гостиниц и домов построено и в 100-метровой береговой зоне.

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Сколько воды прибавили реки и водохранилища Крыма за апрель. К началу мая суммарный объем воды в крымских водохранилищах составил 85,8 млн кубометров, это почти на 9 млн «кубов» меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Суд признал платежи севастопольцев за мусор завышенными. Вступило в силу решение суда о возложении на ООО «БГС» обязанности произвести населению перерасчет оплаты услуг по обращению с отходами, которые несколько месяцев стоили дороже, чем полагалось по закону.

В Крыму планируют построить водозабор на Салгире для аграриев. Строительство водозабора на реке Салгир могло бы обеспечить дополнительной водой для полива аграриев Симферопольского и Красногвардейского районов. Поэтому проект планируется к реализации в 2023-2024 годах.

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