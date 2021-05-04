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В Крыму предложили странный способ обеспечить полуостров водой
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Крым предложили обеспечить водой, засадив все берега лесом на 2 километра.
Очередной способ, как опреснять воду в Крыму естественным путем: можно применить метод Саудовской Аравии. Там собираются высадить порядка 40 миллиардов деревьев до 2030 года по побережью. Тем самым в Саудовской Аравии намерены увеличить количество влажных масс, заходящих на территорию, которые будут уже там разгружаться и увеличивать количество воды в река, пояснил директор научно-производственной фирмы по водным технологиям Анатолий Копачевский.
По его словам, необходимо увеличить прибрежную защитную полосу, которая у нас зафиксирована, на уровне двух километров, ограничить там застройку и увеличить количество зеленых насаждений, пишут Вести-Крым.
Напомним, ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. Но невооруженным взглядом видно: на побережье Крыма сотни гостиниц и домов построено и в 100-метровой береговой зоне.
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