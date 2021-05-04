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Власть

В Крыму больница заплатит за оставленную в теле пациентки салфетку

09:55 вторник, 4 мая 2021
В Крыму больница заплатит за оставленную в теле пациентки салфетку

фото © pixabay.com

Больница в Крыму оплатит жительнице Симферополя моральный вред за оставленную в ноге марлевую салфетку.

У Натальи Васильевой (имя изменено по просьбе героини) начались проблемы с венами. В 2014 году врачи сказали, что при ее заболевании тянуть дальше нельзя, и она решилась на операцию.

Но оказалось, что это только начало пути: швы сначала очень долго заживали и сочились, а в прооперированном месте прощупывалось какое-то уплотнение.

Она жаловалась медикам, но те успокаивали, заявляя, что это естественный процесс, и все пройдет. Действительно, отек со временем спал, а шов затянулся, правда, уплотнение никуда не исчезло.

Женщина решила обследоваться, чтобы не запустить болезнь. В итоге ей пришлось смириться со страшным диагнозом и отправиться на операцию в онкологический центр.

«Непонятный объект у меня в ноге находился на протяжении четырех лет. Когда сделала УЗИ, мне сказали, что это лимфоузел, — с ужасом вспоминает Наталья. — Меня отправили в онкологию, так как лимфоузел якобы был очень сильно увеличен. Там сделали операцию, а это оказалась марлевая салфетка».

Хирург онкологического центра был так же удивлен, удалив инородное тело, а не лимфоузел.

По словам Натальи, в этой ситуации, помимо прочего, ее мучила совесть, ведь повторно оказавшись на операционном столе, она занимала чье-то место — того, кому нужна была срочная помощь, в случаях с онкологией промедление может стоить жизни.

Васильева обратилась в суд. Разбирательства длились больше года. Со слов женщины, вторая сторона выдвигала немыслимые версии, вплоть до того, что салфетка попала в рану не в ходе операции, а во время дезинфекции шва.

«Честно скажу, мне просто хотелось доказать, что я не верблюд! Мне было жутко обидно, когда говорили, что салфетка туда сама как-то попала, что это могло произойти во время перевязок», — объяснила свое решение судиться Васильева.

В итоге Киевский районный суд Симферополя постановил взыскать с Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко компенсацию за моральный вред в пользу Натальи Васильевой.

За свои мытарства крымчанка получит 350 тысяч рублей. Также больница покроет юридические расходы и оплатит стоимость судебно-медицинской экспертизы. Решение уже вступило в законную силу.

«К сожалению, это не единственный случай, когда инородные тела оставляют в ходе оперативных вмешательств в теле пациентов. Хотелось бы в дальнейшем, чтобы таких случаев вообще не было. Считаю судебное решение обоснованным и правильным», — пояснил в своем комментарии директор юридического предприятия «Центр медицинского права в Республике Крым» Михаил Белкин, представлявший в суде интересы гражданки Васильевой.

В тексте использованы материалы: Форпост

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