Происшествия
В Крым пытались ввезти машину, которую разыскивает Интерпол
Пограничники Херсонского пограничного отряда в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на границе с Крымом остановили автомобиль марки BMW, который был ранее похищен в Чехии, и находится в розыске Интерпола.
Об этом рассказали в пресс-службе погранотряда.
За рулем автомобиля на Крымский полуостров ехал на Пасху житель Днепропетровщины. Во время проверки выяснилось, что мужчина путешествует на иномарке, которая была похищена в этом году в Чехии, а транспортное средство разыскивает Интерпол», – сообщил помощник начальника пограничного отряда, руководитель пресс-службы Иван Шевцов.
Об обнаружении автомобиля проинформировали дежурного Украинского бюро Интерпола в Киеве, транспортное средство передали сотрудникам Нацполиции Украины.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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