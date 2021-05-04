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Происшествия

В Крым пытались ввезти машину, которую разыскивает Интерпол

10:28 вторник, 4 мая 2021

Пограничники Херсонского пограничного отряда в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на границе с Крымом остановили автомобиль марки BMW, который был ранее похищен в Чехии, и находится в розыске Интерпола.

Об этом рассказали в пресс-службе погранотряда.

За рулем автомобиля на Крымский полуостров ехал на Пасху житель Днепропетровщины. Во время проверки выяснилось, что мужчина путешествует на иномарке, которая была похищена в этом году в Чехии, а транспортное средство разыскивает Интерпол», – сообщил помощник начальника пограничного отряда, руководитель пресс-службы Иван Шевцов.

Об обнаружении автомобиля проинформировали дежурного Украинского бюро Интерпола в Киеве, транспортное средство передали сотрудникам Нацполиции Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин сел пьяным за руль и отправился в тюрьму. Суд приговорил жителя Белогорска к 3 месяцем колонии-поселения за вожде6ние в нетрезвом виде.

Крымчанина арестовали за тонировку стекол машины. Житель Евпатории получил пять суток ареста за невыполнение требований сотрудников полиции снять противозаконную тонировку, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Житель Керчи отправится в колонию строгого режима за торговлю метамфетамином. 42-летний керчанин попал в поле зрения пограничников в июле прошлого года. В отношении него собрали доказательную базу, после чего пресекли канал распространения на приграничной территории наркотиков.

Беспечных крымчан будут штрафовать за шашлыки во дворах. Майский пикник с разведением огня и приготовлением мяса можно проводить только в специально отведенном для этого месте.

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