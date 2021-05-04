В Керчи Митридатская лестница перед открытием захламлена строительным мусором

В Керчи власти обещают открыть 8 мая для посещения Митридатскую лестницу, которая была закрыта на реконструкцию, однако у подножия лестницы и на ее пролетах до сих пор находится строительный мусор и остатки материалов.

Несмотря на то, что власти анонсировали открытие лестницы, подрядчик до сих пор не вывез крупногабаритный строительный мусор и часть оборудования. Площадка перед Большой Митридатской лестницей огорожена и загромождена строительными материалами. По словам чиновников, строители проводят на ней ремонтные работы.

Проход на Митридатскую лестницу до сих пор закрыт, это создает неудобства местным жителям, дома которых расположены на склонах горы Митридат.

Накануне глава администрации Керчи Сергей Бороздин написал на своей странице в Фейсбуке, что «8 мая, как и было запланировано, состоится открытие Большой и Малой Митридатских лестниц». По словам Бороздина, время открытия уточняется.

Реконструкция Митридатских лестниц в Керчи началась в сентябре 2019 года. Стоимость контракта составила 651,6 млн рублей, подрядчиком выступила российская компания «Баварский дом». Сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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