Происшествия
В Евпатории начали проверку из-за двух смертельных ДТП
фото © Новости Крыма
Сотрудники Госавтоинспекции в Евпатории начали проверки по двум дорожно-транспортным происшествиям в которых погибли люди.
Так 1 мая около 22:20 часов на улице Западной пьяный водитель «Лады Гранта» не справился с управлением из-за чего автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. В результате 36-летний житель Ростовской области, находившийся на пассажирском сидении, погиб.
Тем же вечером на трассе Симферополь — Евпатория в районе дома отдыха «Солнышко» водитель «Дэу Нексия» сбил 45-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался.
Сотрудники полиции проводят тщательные расследования по каждому из ДТП.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым пытались ввезти машину, которую разыскивает Интерпол. Пограничники Херсонского пограничного отряда в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на границе с Крымом остановили автомобиль марки BMW, который был ранее похищен в Чехии, и находится в розыске Интерпола.
Российский топ-менеджер получил семь лет колонии за севастопольские очистные. За хищение 2 миллиардов рублей, выделенных из бюджета Севастополя на строительство городских очистных сооружений, Ленинский районный суд города приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании АО НПП «Биотехпрогресс» Дениса Петрова, пишет «Коммерсант».
Крымчанин сел пьяным за руль и отправился в тюрьму. Суд приговорил жителя Белогорска к 3 месяцем колонии-поселения за вожде6ние в нетрезвом виде.
Крымчанина арестовали за тонировку стекол машины. Житель Евпатории получил пять суток ареста за невыполнение требований сотрудников полиции снять противозаконную тонировку, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Крымчане сегодня и завтра ночью смогут увидеть метеорный поток
В ночь с 4 на 5 мая и с 5 на 6 мая жители южных городов России смогут наблюдать метеорный поток Майские Аквариды, рассказал астроном Александр Якушечкин.
Море в Алуште превратилось в канализационное болото фото
В Алуште (Южный берег Крыма) отдыхающие жалуются на то, что в преддверии курортного сезона побережье затянуло канализационными сбросами.
В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты
В Севастополе разворачивается детективная история с загрязнением Карантинной бухты: инспекторы не могут найти пятна, о которых сообщают местные жители.
Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе
В Севприроднадзоре подтвердили сообщение о разливе топлива в акватории одной из бухт Севастополя близ заповедника «Херсонес Таврический».
2 мая
Власти Крыма пугают отели «регулярными проверками»
В Крыму в мае ожидают около миллиона туристов.