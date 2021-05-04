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Происшествия

В Евпатории начали проверку из-за двух смертельных ДТП

16:19 вторник, 4 мая 2021
Евпатория
В Евпатории начали проверку из-за двух смертельных ДТП

фото © Новости Крыма

Сотрудники Госавтоинспекции в Евпатории начали проверки по двум дорожно-транспортным происшествиям в которых погибли люди.

Так 1 мая около 22:20 часов на улице Западной пьяный водитель «Лады Гранта» не справился с управлением из-за чего автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. В результате 36-летний житель Ростовской области, находившийся на пассажирском сидении, погиб.

Тем же вечером на трассе Симферополь — Евпатория в районе дома отдыха «Солнышко» водитель «Дэу Нексия» сбил 45-летнего пешехода. Мужчина от полученных травм скончался.

Сотрудники полиции проводят тщательные расследования по каждому из ДТП.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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