Власть
Средняя зарплата крымчан выросла на пять процентов
Средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций Крыма в январе-феврале 2021 года составила 33 364 рубля, сообщил Крымстат.
«По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер заработной платы увеличился на 4,9%. К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой и страховой деятельности, а среди промышленных видов деятельности – предприятия по добыче полезных ископаемых», - уточнили в ведомстве.
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Подорожание лекарств в Крыму побило шестилетний рекорд. Лекарственные препараты на полуострове дорожают вдвое быстрее инфляции.
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