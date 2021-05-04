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Власть

Средняя зарплата крымчан выросла на пять процентов

11:41 вторник, 4 мая 2021

Средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций Крыма в январе-феврале 2021 года составила 33 364 рубля, сообщил Крымстат.

«По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер заработной платы увеличился на 4,9%. К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой и страховой деятельности, а среди промышленных видов деятельности – предприятия по добыче полезных ископаемых», - уточнили в ведомстве.

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