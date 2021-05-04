Российский топ-менеджер получил семь лет колонии за севастопольские очистные

За хищение 2 миллиардов рублей, выделенных из бюджета Севастополя на строительство городских очистных сооружений, Ленинский районный суд города приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании АО НПП «Биотехпрогресс» Дениса Петрова, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, Денис Петров, получивший 2 млрд авансом, не собирался строить КОС «Южные». Около 615 млн руб. аванса он вывел из оборота через подконтрольные ему коммерческие организации. Оставшиеся средства были заблокированы на расчетном счете «Биотехпрогресса» в «ОФК Банк», у которого вскоре была отозвана лицензия.

4 сентября 2020 года заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

«Суд с доводами обвинения согласился и определил фигуранту соответствующее наказание — семь лет колонии общего режима», — сообщила «Ъ» прокурор управления Гепрокуратуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Елена Усачева.

По ее словам, в результате мошеннических действий бизнесмена Петрова при попустительстве отдельных городских чиновников бюджет Севастополя потерял 2 млрд руб., выделенные на строительство городских очистных сооружений.

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