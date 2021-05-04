Путин включил в нацпроект по туризму «яхтенный курорт в Балаклавской бухте» в Севастополе

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля включить в национальный проект по туризму «яхтенный курорт в Балаклавской бухте» в Севастополе.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Как следует из сообщения, речь идет о разрабатываемом в России национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Согласно распоряжению Путина, в этот проект включили «мероприятия, направленные в том числе на развитие … яхтенного курорта в Балаклавской бухте города Севастополя».

Власти Севастополя ранее утвердили проекты планировки и межевания территории яхтенной марины в Балаклаве. Документ был поддержан в ходе заседание правительства города. Отмечается, что ранее проект прошел общественные слушания.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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