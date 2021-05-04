Власть
Путин включил в нацпроект по туризму «яхтенный курорт в Балаклавской бухте» в Севастополе
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля включить в национальный проект по туризму «яхтенный курорт в Балаклавской бухте» в Севастополе.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Как следует из сообщения, речь идет о разрабатываемом в России национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Согласно распоряжению Путина, в этот проект включили «мероприятия, направленные в том числе на развитие … яхтенного курорта в Балаклавской бухте города Севастополя».
Власти Севастополя ранее утвердили проекты планировки и межевания территории яхтенной марины в Балаклаве. Документ был поддержан в ходе заседание правительства города. Отмечается, что ранее проект прошел общественные слушания.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе здание диорамы закроют на реконструкцию. Здание диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» будет закрыто на реконструкцию в середине лета.
Строителям очистных на ЮБК мешают краснокнижные деревья. Ради возведения канализационно-очистных сооружений «Кацивели» на Южном берегу Крыма придется убрать произрастающие на территории будущей стройплощадки краснокнижные растения.
На востоке Крыма создадут морской заказник площадью 240 га. В Ленинском районе Крыма будет создан природный заказник «Казантипский морской» площадью 240 гектаров.
Джанкой превратят в крымские Нью-Васюки. В этом году в Джанкое вдоль реки Степной появится набережная протяженностью почти 700 метров.
Еще 98 крымчан заразились коронавирусом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 4 мая фото
Сегодня, 4 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Власти Крыма пугают отели «регулярными проверками»
В Крыму в мае ожидают около миллиона туристов.
Власти сообщают об экологическом ЧП в Херсонесе
В Севприроднадзоре подтвердили сообщение о разливе топлива в акватории одной из бухт Севастополя близ заповедника «Херсонес Таврический».
2 мая
Певец Лев Лещенко назвал Ялту «своеобразным городом»
Российский певец Лев Лещенко, который является председателем жюри музыкального фестиваля «Дорога на Ялту», в комментарии местным СМИ назвал Ялту «Своеобразным городом», напомнив об исторических событиях, с которыми связана история этого города.