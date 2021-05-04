Путин приказал повысить «туристический потенциал Крыма»

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Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров России и органам высшей исполнительной власти до 15 декабря 2021 года представить предложения о создании механизмов, направленных на повышение туристского потенциала Крыма, а также малых городов России, «предусмотрев в том числе использование бюджетных инфраструктурных кредитов».

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

До 15 мая поручено продлить программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта (туристический кешбэк) всем гражданам до конца 2021 года, предусмотрев при этом в период летних каникул возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей.

Также предполагается «возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих (волонтерских) и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».

Ранее глава отделения российского Союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский высказал мнение, что причиной подорожания отдыха в Крыму может быть не только закрытие турецких курортов для россиян, но и денежный возврат, который власти обещают россиянам за отдых на курортах полуострова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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