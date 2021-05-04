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Общество

Прогноз погоды в Крыму на вторник 4 мая

00:23 вторник, 4 мая 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 4 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный местами 13-18 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (3-5 мая ожидается высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (ветер северо-западный местами 13-18 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (днем западный, ночью северо-западный местами 13-18м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный 13-18 м/с), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 11 до 14 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 38 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер северный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 71 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 74 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 76 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 71 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 12 до 15 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 72 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 69 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 12, в Керчи - 12, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 13, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 11, в Сочи - 15, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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