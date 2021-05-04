Море в Алуште превратилось в канализационное болото

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В Алуште (Южный берег Крыма) отдыхающие жалуются на то, что в преддверии курортного сезона побережье затянуло канализационными сбросами.

Чиновники заявляют, что в городе не было никаких аварий, но обещают разобраться в ситуации.

Невольные очевидцы опасаются, что купание в такой воде может вызвать всплеск кишечных заболеваний, особенно после того как вода прогреется и станет больше пляжников.

«Вчера людей на пляжах было очень много, — рассказала ForPost крымская общественница Екатерина Горелкина. — Естественно, пока купаются немногие, а что будет летом, в разгар сезона»?

В администрации Алушты заявили, что не в курсе ситуации с канализационными стоками, однако пообещали отреагировать и выяснить возможные причины загрязнения акватории.

«Сейчас будем выяснять. Очистные у нас работают нормально. Сейчас выйдем, разберемся», — сказала глава городской администрации Галина Огнева.

Стоит отметить, что вся система канализации в приморских городах Крыма построена на принципе глубоководного сброса в море очищенных стоков. Многие канализационные очистные сооружения изжили себя, так как были запроектированы в 70-80 годы без учета выросшей в разы рекреационной нагрузки.

Узнать актуальную температуру воды в море у берегов Алушты можно по ссылке seatemperature.ru/current/crimea/alushta-sea-temperature.

В тексте использованы материалы: Форпост

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