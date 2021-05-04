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Общество

Крымчане сегодня и завтра ночью смогут увидеть метеорный поток

17:35 вторник, 4 мая 2021
Крымчане сегодня и завтра ночью смогут увидеть метеорный поток

фото © Новости Крыма

В ночь с 4 на 5 мая и с 5 на 6 мая жители южных городов России смогут наблюдать метеорный поток Майские Аквариды, рассказал астроном Александр Якушечкин.

«Радиант потока восходит над горизонтом, для широты Крыма в районе 2:30», – уточнил астроном Александр Якушечкин.

По словам ученого, застать астрономическое явление можно будет уже в два часа ночи, но наблюдению помешает восходящая луна, свет которой затмит часть неярких метеоров. Желающим застать звездопад Якушечкин посоветовал уехать за город, где небо ясное и безоблачное, и направить взор на восточную часть небосвода.

Майские Аквариды своим происхождением обязаны комете Галлея. Название потока связано с созвездием Водолей: там находится его радиант или условная точка на небе, из которой вылетают метеоры.

В тексте использованы материалы: РИА Новости

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