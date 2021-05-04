Общество
Крымчане сегодня и завтра ночью смогут увидеть метеорный поток
фото © Новости Крыма
В ночь с 4 на 5 мая и с 5 на 6 мая жители южных городов России смогут наблюдать метеорный поток Майские Аквариды, рассказал астроном Александр Якушечкин.
«Радиант потока восходит над горизонтом, для широты Крыма в районе 2:30», – уточнил астроном Александр Якушечкин.
По словам ученого, застать астрономическое явление можно будет уже в два часа ночи, но наблюдению помешает восходящая луна, свет которой затмит часть неярких метеоров. Желающим застать звездопад Якушечкин посоветовал уехать за город, где небо ясное и безоблачное, и направить взор на восточную часть небосвода.
Майские Аквариды своим происхождением обязаны комете Галлея. Название потока связано с созвездием Водолей: там находится его радиант или условная точка на небе, из которой вылетают метеоры.
В тексте использованы материалы: РИА Новости
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Крымчане сегодня и завтра ночью смогут увидеть метеорный поток
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