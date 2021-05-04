Какой сегодня праздник 4 мая

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Сегодня, 4 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день пожарных (International Firefighters Day)

Фото pixabay.com

4 мая свой профессиональный праздник – День пожарных – на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие и спасающие жизни людей, животных, имущество, объекты экосистемы от огня. Нередко борьба с огнем уносит жизни этих отважных профессионалов.

Международный день пожарных (International Firefighters' Day) появился на свет именно после подобных трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушных людей к учреждению Международного дня, когда можно было бы чествовать героев-огнеборцев, а также почтить память погибших при исполнении служебного долга.

Эта инициатива была подхвачена во многих странах мира, чему способствовало ее распространение по Интернету. В качестве даты празднования был выбран день чествования Святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных, и так как во многих странах именно 4 мая пожарные отмечают свой профессиональный праздник.

Всемирный день поддержки (World Give Day)

Всемирный день поддержки - это один день в году, когда люди во всем мире собираются вместе, чтобы поддержать друг друга. Независимо от того, пожертвуете ли вы своей любимой некоммерческой организации, члену вашего сообщества или пожертвуете своим временем, World Give Day - это день, чтобы сосредоточиться на отдаче.

Цель Всемирного дня благотворительности - мобилизовать мировое человеколюбие таким способом, которого никогда раньше не было. Благодаря партнерству с некоммерческими организациями по всему миру Всемирный день благотворительности побуждает людей делать пожертвования, заниматься волонтерской деятельностью и повышать осведомленность о своих любимых делах. Цель Всемирного дня благотворительности - побудить людей объединиться в один день и вдохновить людей сделать отдачу приоритетом в нашей повседневной благотворительной жизни.

Проклов день

Народный праздник «Проклов день» отмечается 4 мая (по старому стилю - 21 апреля). Другие названия праздника: «Прокул», «День Прокула», «Ляльник», «Проклятие нечисти». Православная Церковь в этот день вспоминает нескольких мучеников, которые погибли одновременно в одном месте. Народ выбрал из них священномученика Прокула Путеольского, диакона. Во-первых, это имя было наиболее распространенным в крестьянской среде, а во-вторых, оно созвучное слову «проклятие». Дело в том, что в этот день было принято проклинать нечистую силу.

Также сегодня, 4 мая, отмечают такие праздники:

- День борьбы с буллингом (День розовой рубашки)

- День памяти священномученика Ианнуария, епископа Беневентского

- День восстановления независимости Латвии

- День собачьего счастья

- Международный день уважения кур (International Respect for Chickens Day)

- День Звездных войн (Star Wars Day)

- День рождения складного зонтика

- День любителей вермишелевого супа

- Всемирный день лабиринта (World Labyrinth Day)

- Международный день скрапбукинга (International Scrapbooking Day)

- День птиц (Bird Day) в США

- День апельсинового сока (National Orange Juice Day) в США

- День зелени в Японии

- День труда в Замбии

- День молодежи в Китае

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Федор, Александр, Аполлос, Яков, Исаакий, Януарий, Денис, Акутион, Диоскор, Дисидерий, Кондратий (Кодрат, Кротат), Максимиан, Моника, Прокл (Прокул), Сократ, Соссий, Фауст (Фавст), Филиппа (Филиппия).

Что происходило 4 мая в прошлые годы

1410 - В Болонье при загадочных обстоятельствах умер папа Александр V (предполагают, что он был отравлен своим преемником Иоанном XXIII).

1415 - Констанцский собор постановил сжечь тело английского теолога Джона Уайклифа, умершего за 21 год до этого.

1715 - В Париже произведен первый складной зонтик.

1838 - Деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.

1878 - В здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые продемонстрировал изобретенный им фонограф.

1904 - В Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием «Роллс-Ройс».

1927 - В США создана Академия киноискусства, которая вскоре учредит кинопремию «Оскар».

1931 - На секретариате РАПП принято решение «немедленно заняться художественным показом героев пятилеток».

1935 - Сталин на выпуске красных офицеров произнес свою знаменитую фразу: «Кадры решают все!».

1961 - В СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.

1966 - В Турине министр автопромышленности СССР Александр Тарасов подписал протокол об участии итальянской фирмы «Фиат» в сооружении комплекса по производству автомобилей в СССР. В Тольятти выпускался автомобиль, основанный на модели «Фиата» 124.

1979 - Маргарет Тэтчер становится премьер-министром Великобританиипервой и пока единственной женщиной-премьером Великобритании.

1988 - Компания «Пепси-кола» стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.

2004 - Немецкие власти не разрешили актеру Тому Крузу снимать сцены для нового фильма «Миссия невыполнима 3» в Рейхстаге. 41-летний Том Круз искал место для съемок, которые должны начаться в этом году. Одним из ключевых мест для съемок должен быть стать купол диаметром в 40 метров, расположенный в верхней части здания парламента.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 мая. Какие праздники будут завтра?

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