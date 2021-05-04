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Коронавирус в Крыму

Еще 98 крымчан заразились коронавирусом

10:06 вторник, 4 мая 2021
Еще 98 крымчан заразились коронавирусом

фото © gazetauzao.ru

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших, 78 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая – завозные из-за рубежа.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 40869 случаев новой коронавирусной инфекции, 223 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 39649 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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На Пасху в Крыму заразились более сотни человек. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 102 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

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Коронавирус в Крыму
Еще 98 крымчан заразились коронавирусом

Еще 98 крымчан заразились коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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