Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму зафиксирован 101 случай COVID-19 за минувшие сутки ● Только 5000 сотрудников курортной сферы Крыма вакцинировались от COVID-19 ● На Пасху в Крыму заразились более сотни человек ● Британский штамм коронавируса уже в Крыму ● Врач назвал самые «коронавирусные» виды транспорта
Еще 98 крымчан заразились коронавирусом
фото © gazetauzao.ru
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Из общего количества заболевших, 78 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая – завозные из-за рубежа.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 40869 случаев новой коронавирусной инфекции, 223 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 39649 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму зафиксирован 101 случай COVID-19 за минувшие сутки. За минувшие сутки в Крыму выявили 101 случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Только 5000 сотрудников курортной сферы Крыма вакцинировались от COVID-19. Более 5 тысяч сотрудников курортной сферы Крыма прошли вакцинацию от коронавируса.
На Пасху в Крыму заразились более сотни человек. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 102 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.
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