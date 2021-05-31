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Власть

Запрет на движение фур по Крыму введут с 1 июня

10:35 понедельник, 31 мая 2021

Большегрузам нельзя будет ездить по дорогам региона в жаркую погоду.

Во вторник, 1 июня, в Крыму вступает в силу запрет на движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам. Соответствующий приказ издал республиканский Минтранс.

Фурам будет запрещено ездить с 10:00 до 22:00 в том случае, если температура воздуха превышает 32 градуса тепла. Ограничения будут действовать до конца лета.

Отмечается, что под запрет не попадают автомобили, перевозящие продукты, медикаменты, топливо, строительную и военную технику, а также пассажирский транспорт.

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