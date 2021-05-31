Курортный сезон
Развитие сюжета: Туристка пожаловалась на закрытые набережные в Крыму ● В Крыму ужесточили контроль за предоставлением услуг на пляжах ● Туристы стали чаще жаловаться на отмену крымскими отелями раннего бронирования номеров ● Туристка описала отдых в Крыму фразой «прошлый век» ● Севастополь планирует принять 600 тысяч туристов в этом году
Все для туристов: Севастополь готовит койки в инфекционной больнице
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В Севастополе планируется сокращение коечного фонда, развернутого для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас их 542 и почти половина из них свободна.
Об этом сегодня заявил вице-губернатор Александр Кулагин на заседании регионального оперативного штаба в правительстве города.
«Мы сократим в первой больнице 50 коек. И мы сократим в инфекционной больнице – койки, которые у нас были полностью для ковида, переведем их для кишечных инфекций для открытия пляжного сезона. И в Инкермане возобновим паллиативную помощь», – заявил он.
Кулагин отметил, что на сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находятся 11 человек, 1 – на аппарате искусственной вентиляции легких.
В регионе наблюдается рост числа заражений инфекцией, однако в основном в легких или бессимптомных формах. Сокращается число госпитализированных лиц в возрасте старше 65 лет.
«За текущие семь дней заболели 258 человек. Произошел некоторый рост выявляемости новой коронавирусной инфекции. При этом госпитализация снизилась и составила 178 человек против 195 семь дней ранее. Сократилось количество выявленных внебольничных пневмоний – до 93 со 141», – сообщил Кулагин.
Главный санитарный врач города Роман Проскурнин заметил, что 45% из всех заболевших – это работающие люди.
Пляжный сезон в этом году в Севастополе официально откроется 7 июня.
Около года севастопольская инфекционная больница принимала пациентов только с коронавирусной инфекцией.
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В Крыму почти сорвана программа модернизации больниц. Две трети крымских учреждений здравоохранения, подлежащих модернизации в рамках ведомственной целевой программы в этом году, находятся в зоне высокого риска срыва сроков работ.
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