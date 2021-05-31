Все для туристов: Севастополь готовит койки в инфекционной больнице

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В Севастополе планируется сокращение коечного фонда, развернутого для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас их 542 и почти половина из них свободна.

Об этом сегодня заявил вице-губернатор Александр Кулагин на заседании регионального оперативного штаба в правительстве города.

«Мы сократим в первой больнице 50 коек. И мы сократим в инфекционной больнице – койки, которые у нас были полностью для ковида, переведем их для кишечных инфекций для открытия пляжного сезона. И в Инкермане возобновим паллиативную помощь», – заявил он.

Кулагин отметил, что на сегодняшний день в отделении интенсивной терапии находятся 11 человек, 1 – на аппарате искусственной вентиляции легких.

В регионе наблюдается рост числа заражений инфекцией, однако в основном в легких или бессимптомных формах. Сокращается число госпитализированных лиц в возрасте старше 65 лет.

«За текущие семь дней заболели 258 человек. Произошел некоторый рост выявляемости новой коронавирусной инфекции. При этом госпитализация снизилась и составила 178 человек против 195 семь дней ранее. Сократилось количество выявленных внебольничных пневмоний – до 93 со 141», – сообщил Кулагин.

Главный санитарный врач города Роман Проскурнин заметил, что 45% из всех заболевших – это работающие люди.

Пляжный сезон в этом году в Севастополе официально откроется 7 июня.

Около года севастопольская инфекционная больница принимала пациентов только с коронавирусной инфекцией.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе возможно ужесточение коронавирусных ограничений. В Севастополе до 30 июня 2021 года продлен режим повышенной готовности в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

В Крыму почти сорвана программа модернизации больниц. Две трети крымских учреждений здравоохранения, подлежащих модернизации в рамках ведомственной целевой программы в этом году, находятся в зоне высокого риска срыва сроков работ.

В Крыму снова растет число новых заражений. За 29 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания.

В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводятся в сводке федерального оперштаба по ситуации с COVID-19 в России.