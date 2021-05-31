Происшествия
Ветераны Севастополя страдают от назойливых мошенников
Родные обманутых стариков подозревают, что кто-то «сливает» информацию о ветеранах предприимчивым гражданам.
Жительницу осажденного Севастополя Алю Федоровну 1936 года рождения и ее мужа ветерана труда Рафаила Егоровича уже несколько лет буквально атакуют разного рода мошенники. Каждый раз, пользуясь доверчивостью женщины, злоумышленники под разными предлогами выманивают у нее кровные сбережения.
Как рассказала дочь ветерана Нина Владимировна, визиты незнакомцев начались в 2014 году. Это были разные люди, которые представлялись то сотрудниками газовой службы и предлагали поставить газоанализаторы, то сотрудниками фирмы по установке окон или душевых кабинок, то продавцами меда или ручек. Каждый раз пенсионерка доверчиво соглашалась на их услуги и отдавала втридорога за товар. Таким образом, почти за семь лет накопилась внушительная сумма переданных злоумышленникам средств.
«Эти люди просто, когда им открывают дверь, начинают на уши присаживаться, что называется, а старые люди — они же очень доверчивые, идут на поводу», — отметила Нина Владимировна.
Правда, однажды дочери ветерана удалось вернуть обратно 30 тысяч рублей, которые та заплатила настойчивым продавцам окон. Для этого ей пришлось прийти в офис компании и доказывать ее сотрудникам, что пожилой человек в силу возраста и физических изменений может не отдавать отчет своим действиям.
«Мама могла испугаться, ее могли ввести в заблуждение, войти к ней в доверие <…> Меня в этой конторе услышали, и за два месяца вернули нам деньги», — вспоминает Нина Владимировна.
Последний такой случай произошел совсем недавно. К родителям Нины Владимировны снова пришли неизвестные люди и под предлогом проверки вентиляционных каналов (они в квартире пенсионеров действительно не работали) установили три пластиковые решетки на выходные отверстия вентканалов стоимостью восемь тысяч рублей каждая. При этом сама вентиляционная система так и осталась неисправной.
Как позже выяснила Нина Владимировна, в управляющей компании Нахимовского района предоставляют услугу проверки вентиляции совершенно бесплатно — работы по договору выполняет подрядная организация. В управляющей компании также отметили, что уже неоднократно получали жалобы от жителей на то, что какие-то люди ходят по квартирам и настойчиво пытаются установить людям решетки за деньги.
Однако больше всего настораживает Нину Владимировну тот факт, что почему-то каждый раз подобные злоумышленники приходят именно в квартиру к ее родителям — «такое впечатление, будто знают, куда идти».
Женщина предполагает, что где-то происходит утечка информации из базы данных о ветеранах и попадает к недобросовестным лицам.
«Откуда они знают, где живут ветераны? Я опросила несколько жильцов в подъезде, ни к кому не приходили. А у нас это хождение постоянно, я уже камеры установила, потому что невозможно так больше. А я у родителей тоже быть постоянно не могу: приехала, кушать приготовила и уехала», — отметила Нина Владимировна.
По мнению женщины, выяснять, как получается, что основными жертвами мошенников становятся именно пожилые люди, ветераны, откуда злоумышленники знают их адреса, должна полиция. Однако ее заявления к правоохранителям пока оставались без результата. А доказать факт мошенничества, когда человек фактически добровольно отдает деньги, довольно сложно, отметила Нина Владимировна.
«Мошенничество — это такая статья, которую, к сожалению, очень проблематично доказать, и бороться с ним очень тяжело. А сейчас лето наступило, и гастролеры поперли сюда на работу», — убеждена она.
О том, что в последнее время появляется все больше новых преступных схем, предупреждают и в местном управлении МВД. Там отметили, что чаще всего речь идет о дистанционных способах похищения денег — так называемом телефонном мошенничестве. При этом в 60% случаев жертвами злоумышленников опять же становятся люди пожилого возраста.
В тексте использованы материалы: Форпост
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