Власть
В Ялте чиновник администрации получил дело за вырубку деревьев
фото © Новости Крыма
Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в Ялте против главного специалиста отдела департамента муниципального контроля.
Причиной стала вырубка зеленых насаждений в охраняемой зоне, говорится в сообщении ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.
В феврале 2021 года, как выяснили следователи, мужчину как представителя администрации направили на место вырубки ценных пород деревьев в охраняемой зоне в пгт Ореанда. Вырубка производилась строительной фирмой без разрешений. Однако протокол специалист так и не составил.
После, узнав, что в отношении его коллеги правоохранительными органами проводятся мероприятия, главный специалист все-таки составил подложный протокол и направил материал для рассмотрения в комиссию при администрации города Ялта. Однако срок привлечения истек, поэтому нарушители избежали ответственности за вырубку деревьев и, как следствие, с них не взыскали восстановительную стоимость зеленых насаждений на сумму 6,3 миллиона рублей, пояснили суть превышения полномочий в пресс-службе ведомства.
Теперь сотрудник администрации является фигурантом уголовного дела, обстоятельства совершенного преступления еще уточняются. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до четырех лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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