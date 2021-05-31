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В Симферополе суд отклонил апелляцию на арест задержанной в день акций за Навального студентки
Судья Верховного суда Крыма Оксана Шидакова отклонила апелляционную жалобу студентки Таврической академии КФУ им. Вернадского Алины Грек, задержанной силовиками в Симферополе в день акций в поддержку заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом Алина Грек 31 мая сообщила СМИ.
«Что можно было ожидать от нашего российского законодательства? Решение суда оставили в силе. Я делала упор на то, что я была несовершеннолетней и умысла у меня никакого не было. Учитывая, что я инвалид ІІІ группы, мой административный арест повлиял на мое здоровье. А уведомления о том, что видеозапись нужно удалить, от администрации «ВКонтакте» я не получала», – рассказала Алина Грек.
Ранее Алину Грек арестовали на 5 дней по обвинению в «производстве и распространению экстремистских материалов».
Как рассказала Грек, согласно постановлению суда, на ее странице «ВКонтакте» одним из сотрудников центра «Э» была найдена сохраненная видеозапись, датированная 2014 годом. В постановлении указано, что видео внесено в список экстремистских на территории России.
Девушку обвинили в том, что ее страница в социальной сети является открытой, а значит любой желающий может посмотреть, послушать или скопировать данное видео.
В тексте использованы материалы: РИА Новости,
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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