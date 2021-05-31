В Севастополе возможно ужесточение коронавирусных ограничений

фото © пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе до 30 июня 2021 года продлен режим повышенной готовности в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Однако, несмотря на повышенную динамику выявления новых случаев, ужесточение антиковидных ограничений пока вводить не будут.

Единственное нововведение – запрет на организацию детских палаточных лагерей на территории Севастополя.

Такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу в правительстве города.

Как сообщил вице-губернатор Александр Кулагин, за минувшие 7 дней в Севастополе заболели COVID-19 258 человек.

«Произошел некий рост выявляемости коронавирусной инфекции. При этом госпитализация снизилась», – уточнил Кулагин.

Оценивая растущую динамику, главный санитарный врач Крыма подготовил рекомендации, включающие в себя ужесточение ряда мер. В списке таких мер: запрет на массовые мероприятия, ограничение на работу общепита, запрет проведения школьных выпускных, заезда в места размещения организованных групп.

Рассмотрев каждый пункт, члены оперативного штаба сошлись во мнении, что пока введение более жестких мер нецелесообразно, прежде всего по экономическим причинам.

Однако губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, магазинах, на объектах общественного питания и в других местах скопления людей.

К вопросу возможности провести выпускные для 9-х и 11-х классов решено вернуться после 15 июня.

Главный санитарный врач Севастополя Роман Проскурнин отметил, что самый маленький процент вакцинировавшихся наблюдается как раз среди работников ресторанов, кафе и других объектов общественного питания.

В тексте использованы материалы: Форпост

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