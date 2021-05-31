Общество
В Севастополе представили проект беспилотного аэротакси
На проходящей в Севастополе выставке «Интеллект машин и механизмов» российские компании «Проблемная лаборатория «Турбомашины» и НИЛ «Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем» представили совместный проект беспилотного аэротакси, над которым они работают.
По словам представителя разработчиков, при работе над проектом воздушной машины инженеры использует новые принципы аэродинамики.
- Мы предусмотрели несущий фюзеляж, достаточно интересная силовая установка, - рассказал представитель разработчиков на стенде выставки. - Машины такой формы, только в четыре раза больше, могут быть прообразом аэротакси.
По словам инженера, рабочая модель, над которой работают два коллектива, будет стоить не 2 миллиона долларов, как зарубежные аналоги, а 2 миллиона рублей. После завершения этапа опытно-конструкторских работ авторы проекта планируют создать действующий прототип будущего аэротакси.
Сейчас роль аэротакси в Крыму выполняют две авиакомпании, специализирующиеся на грузопассажирских перевозках. В зависимости от класса воздушного судна, вместимости и времени полета услуга может стоить от 30 тысяч рублей до 195 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Новости,
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