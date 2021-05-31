Происшествия
В Крыму жители получают повестки с требованием явиться в Следком
В общественном объединении «Крымская солидарность» утверждают, что несколько крымских татар из поселков Советский и Заветное (Советский район Крыма) получили повестки с требованием явиться в Кировский межрайонный следственный отдел в качестве свидетелей «по неизвестному им уголовному делу».
«По крайней мере трое уже сообщили о визите правоохранителей, среди них активисты – Ваит Зейналиев и Нури Бекиров. Получившие повестки намерены написать уведомительные письма в следственный комитет о том, что повестки вручались в выходной день, за три часа до допроса. Соответственно, все лишены возможности пригласить защитника для участия в следственном действии и реализовать предусмотренные законом права», – говорится в сообщении активистов.
Публичные пояснения управления Следкома по Крыму относительно вручения повесток жителям Советского района отсутствуют.
В пятницу, 21 мая, в 11:00 силовики пришли в дом жителя Советского района Муслима Зевриева для проведения «следственных действий». Никаких протоколов силовики не оставили, но предупредили, что могут «наведаться» еще раз, сообщил Зевриев.
Публичные комментарии силовых и правоохранительных ведомств относительно данного обыска так и не последовали.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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