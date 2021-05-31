В Крыму пообещали не штрафовать туристов за плавание на надувных матрасах

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Плавание в водоемах на надувных матрасах в Крыму опасно и запрещено, хотя ответственность за это не предусматривается.

Об этом в преддверии начала купального сезона напомнили в МЧС.

Андрей Печенин, начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ: «Мы пока не планируем устанавливать ответственность, человек должен знать и понимать, что это запрещено. Матрас или другое надувное средство вызывает ложное чувство безопасности, ведь порой его используют люди, которые слабо держатся на воде и, пользуясь таким средством, они отплывают от берега. Это средство может перевернуться, и человек может утонуть».

В МЧС напомнили об опасности, которая угрожает беспечным купальщикам из-за надувных матрасов. Не раз происходили случаи, в частности и в Крыму, когда человека на надувном матрасе сильным ветром или течением уносило далеко от берега и требовалась помощь спасателей.

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