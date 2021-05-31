В Крыму полицейские и волонтеры устраняют с фасадов домов надписи с рекламой наркотиков

В городе Саки сотрудники полиции в рамках очередной социальной акции совместно с активистами организовали профилактические мероприятия по противодействию наркомании и наркопреступности.

Цель таких общественных мероприятий – устранение на городских строениях надписей, пропагандирующих и рекламирующих продажу наркотических средств. В этот раз в акции приняли участие сотрудники администрации города и представители городского совета, волонтеры и неравнодушные горожане. Участники обследовали фасады зданий и строений, расположенных на территории города. Все обнаруженные трафаретные надписи наркорекламы, в том числе содержащие адреса сайтов и номеров в мессенджерах, которые вызывают справедливую негативную реакцию у большинства горожан, были ликвидированы.

Уничтожение надписей являются частью профилактической работы, проводимой сотрудниками полиции, также, по словам специалистов, становится действенной мерой в вопросах противодействия незаконному обороту запрещенных веществ.

«Внести свой вклад в это дело может каждый, ведь бороться с опасной рекламой эффективнее сообща», – прокомментировал мероприятия начальник МВД «Сакский» подполковник полиции Дмитрий Стрюков.

По итогам акции совместными усилиями удалось закрасить десятки надписей, расположенных на жилых домах, гаражах, во дворах и на заборах.

Сотрудники полиции предупреждают: в соответствии со статьей 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества предусмотрен административный штраф на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцам обещают, что субботний ливень не ухудшит качество питьевой воды. Жителям Симферополя не стоит переживать за качество питьевой водопроводной воды.

В Симферополе пообещали заменить 30 км водопроводных сетей. Комплексный план по водообеспечению Крыма на 2022 год предусматривает замену 30 километров водопроводных сетей.

Прорывы водопроводов Симферополя: «Чем дальше, тем больше аварий». В Симферополе в ночь на 28 мая прорвало трубу, из-за чего без холодного водоснабжения остались несколько улиц. Этот трубопровод уложен лишь в 2015 году и сделан из «суперсовременного стеклопластика», причем для ремонта нужно привлекать производителя и подрядчика со специальным оборудованием.

В Симферополе подтоплен новый медцентр. Сбой автоматики на локальных очистных сооружениях стал причиной подтопления первого этажа республиканского многопрофильного медцентра им. Семашко в Симферополе после прошедшей грозы.