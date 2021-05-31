В Крыму открыли первый винный банк

В Крыму начал работать первый винный банк. Его особенность заключается в том, что любой человек может заказать и положить на хранение в банк бутылку вина из любой винодельни мира.

Банк располагается в недавно открытом первом в России винном парке под Ялтой. В нем будет храниться коллекция из более чем 36 000 бутылок лучшего крымского и российского вина, и образцов мировых вин, рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, пишет «Вести Крым».

«Таких проектов не существует аналогов в мире. И очень здорово, что этот проект реализован в Крыму. Это станет дополнительным магнитом и дополнительным интересом для огромного количества туристов», - заявил он.

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