Власть
В Керчи «заминировали» здания администрации и МВД
В Керчи неизвестные «заминировали» здания администрации города и МВД.
Об этом сообщил глава города Сергей Бороздин.
О «минировании» злоумышленники сообщили письмом.
Работа всех парализована на врем проведения обследования и проверки. Подробности уточняем.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу. Пользователи соцсетей активно обсуждают появление человека из шкафа в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Исакова.
Аксенов решил увольнять чиновников за необщительность. Вслед за еженедельными штабами по воде и противодействию коронавирусу в Крыму отменяют и штаб по реализации ФЦП. Отныне заседание будет проходить раз в месяц.
В Севастополе разворачивается странная история с присвоением звания «Почетный гражданин города». Депутаты Законодательного собрания затягивают рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя».
Аксенов назвал себя фанатом СССР. Глава Крыма Сергей Аксенов сожалеет о распаде СССР.
На Крым снова обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром
В ближайшие два дня в Крыму ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 30 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму прервано железнодорожное сообщение с Севастополем
В Крыму частично приостановлено железнодорожное сообщение между Симферополем и Севастополем.
23 часа назад
Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям видео
15 часов назад
Потоп в Симферополе глазами очевидцев: лучшее видео
17 часов назад
Туристка пожаловалась на закрытые набережные в Крыму фото
Приехав на отдых в Евпаторию, что на западном берегу Крыма, туристка из Санкт-Петербурга вместо уютной набережной наткнулась на брошенную стройку, и это повергло ее в шок.