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Власть

В Керчи «заминировали» здания администрации и МВД

09:51 понедельник, 31 мая 2021
Керчь

В Керчи неизвестные «заминировали» здания администрации города и МВД.

Об этом сообщил глава города Сергей Бороздин.

О «минировании» злоумышленники сообщили письмом.

Работа всех парализована на врем проведения обследования и проверки. Подробности уточняем.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу. Пользователи соцсетей активно обсуждают появление человека из шкафа в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Исакова.

Аксенов решил увольнять чиновников за необщительность. Вслед за еженедельными штабами по воде и противодействию коронавирусу в Крыму отменяют и штаб по реализации ФЦП. Отныне заседание будет проходить раз в месяц.

В Севастополе разворачивается странная история с присвоением звания «Почетный гражданин города». Депутаты Законодательного собрания затягивают рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя».

Аксенов назвал себя фанатом СССР. Глава Крыма Сергей Аксенов сожалеет о распаде СССР.

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