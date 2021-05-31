Происшествия
В Керчи не нашли взрывчатку в здании администрации
В здании администрации Керчи, которое «заминировал» неизвестный, никаких взрывоопасных предметов не нашли.
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Бороздин.
«Силовики закончили работы по обследованию, ничего подозрительного обнаружено не было», - сказал глава города.
Кроме того, сигнал о «минировании» поступил в региональное управление МВД. Информации о том, закончены ли там работы, пока нет.
Как ранее сообщалось, утром 31 мая в администрацию Керчи поступило письмо от неизвестного лица, в котором сообщалось о «минировании» здании ведомства, а также здания местного управления полиции. По словам главы города, Сергей Бороздина, сразу после поступления сигнала из здания администрации были эвакуированы все сотрудники и посетители, на место прибыли силовики.
Это не первый подобный случай за последнее время. 27 мая в Крымский федеральный университет поступил звонок с информацией о минировании корпусов вуза, находящихся на проспекте Вернадского. Из зданий были эвакуированы студенты и сотрудники учебного заведения. Дальнейшее обследование показало, что никаких взрывоопасных предметов в корпусах нет.
19 мая после сообщения о минировании Севастопольского государственного университета из корпусов и общежитий эвакуировали студентов и сотрудников вуза. Сообщение также оказалось ложным.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню. Потенциально опасный астероид высотой с Эйфелеву башню пролетит вблизи Земли 1 июня, сообщают СМИ со ссылкой на информацию американского космического агентства NASA.
Севастополец сбежал из российской колонии. Из колонии-поселения в Адыгее сбежал 31-летний севастополец.
В Севастополе полиция ищет столкнувшего на ступеньках пожилую женщину. Жительница Севастополя 84 лет пострадала от рук неизвестного мужчины в одном из магазинов на Корабельной стороне города.
Два автомобиля слетели с моста в Керчи, один человек погиб. Два легковых автомобиля слетели с Горьковского моста в Керчи, в результате чего погиб один человек, еще двое получили легкие травмы.
На Крым снова обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром
В ближайшие два дня в Крыму ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 30 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 31 мая фото
Сегодня, 31 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
На Крымском мосту произошла погоня со стрельбой
Сотрудники МВД вынуждены были открыть огонь по колесам автомобиля, на котором от преследования пытался скрыться пьяный житель Краснодарского края.
27 мая
Крыша аэропорта Симферополя потекла по всем щелям видео
19 часов назад
Дожди будут заливать Крым еще неделю
Гидрометцентр прогнозирует грозы в ближайшие дни, а погодные сайты обещают непогоду вплоть до 11 июня.