Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +18
море +18

Происшествия

В Керчи не нашли взрывчатку в здании администрации

13:27 понедельник, 31 мая 2021
Керчь

В здании администрации Керчи, которое «заминировал» неизвестный, никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Бороздин.

«Силовики закончили работы по обследованию, ничего подозрительного обнаружено не было», - сказал глава города.

Кроме того, сигнал о «минировании» поступил в региональное управление МВД. Информации о том, закончены ли там работы, пока нет.

Как ранее сообщалось, утром 31 мая в администрацию Керчи поступило письмо от неизвестного лица, в котором сообщалось о «минировании» здании ведомства, а также здания местного управления полиции. По словам главы города, Сергей Бороздина, сразу после поступления сигнала из здания администрации были эвакуированы все сотрудники и посетители, на место прибыли силовики. 

Это не первый подобный случай за последнее время. 27 мая в Крымский федеральный университет поступил звонок с информацией о минировании корпусов вуза, находящихся на проспекте Вернадского. Из зданий были эвакуированы студенты и сотрудники учебного заведения. Дальнейшее обследование показало, что никаких взрывоопасных предметов в корпусах нет.

19 мая после сообщения о минировании Севастопольского государственного университета из корпусов и общежитий эвакуировали студентов и сотрудников вуза. Сообщение также оказалось ложным.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню. Потенциально опасный астероид высотой с Эйфелеву башню пролетит вблизи Земли 1 июня, сообщают СМИ со ссылкой на информацию американского космического агентства NASA.

Севастополец сбежал из российской колонии. Из колонии-поселения в Адыгее сбежал 31-летний севастополец.

В Севастополе полиция ищет столкнувшего на ступеньках пожилую женщину. Жительница Севастополя 84 лет пострадала от рук неизвестного мужчины в одном из магазинов на Корабельной стороне города.

Два автомобиля слетели с моста в Керчи, один человек погиб. Два легковых автомобиля слетели с Горьковского моста в Керчи, в результате чего погиб один человек, еще двое получили легкие травмы.

Общество
На Крым снова обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром

На Крым снова обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром

В ближайшие два дня в Крыму ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 30 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 31 мая

Какой сегодня праздник 31 мая фото

Сегодня, 31 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Дожди будут заливать Крым еще неделю

Дожди будут заливать Крым еще неделю

Гидрометцентр прогнозирует грозы в ближайшие дни, а погодные сайты обещают непогоду вплоть до 11 июня.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации