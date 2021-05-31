В Керчи не нашли взрывчатку в здании администрации

В здании администрации Керчи, которое «заминировал» неизвестный, никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Бороздин.

«Силовики закончили работы по обследованию, ничего подозрительного обнаружено не было», - сказал глава города.

Кроме того, сигнал о «минировании» поступил в региональное управление МВД. Информации о том, закончены ли там работы, пока нет.

Как ранее сообщалось, утром 31 мая в администрацию Керчи поступило письмо от неизвестного лица, в котором сообщалось о «минировании» здании ведомства, а также здания местного управления полиции. По словам главы города, Сергей Бороздина, сразу после поступления сигнала из здания администрации были эвакуированы все сотрудники и посетители, на место прибыли силовики.

Это не первый подобный случай за последнее время. 27 мая в Крымский федеральный университет поступил звонок с информацией о минировании корпусов вуза, находящихся на проспекте Вернадского. Из зданий были эвакуированы студенты и сотрудники учебного заведения. Дальнейшее обследование показало, что никаких взрывоопасных предметов в корпусах нет.

19 мая после сообщения о минировании Севастопольского государственного университета из корпусов и общежитий эвакуировали студентов и сотрудников вуза. Сообщение также оказалось ложным.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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