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Происшествия

В керченском баре произошла поножовщина

18:57 понедельник, 31 мая 2021
Керчь

В Керчи возбудили уголовное дело из-за поножовщины, которая произошла у одного из баров.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что неустановленный злоумышленник возле одного из местных баров нанес ножевые ранения двум мужчинам. Оба пострадавших госпитализированы в больницу с колото-резанными ранами брюшной полости.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

«Как удалось выяснить полицейским, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал словесный конфликт с мужчинами 1971 г.р. и 1980 г.р., которых он встретил возле бара. В результате драки он нанес им ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ее санкции предусматривают до 10 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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