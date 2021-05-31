Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +17
море +18

Власть

Украина временно закроет один из пропускных пунктов на границе с Крымом

15:37 понедельник, 31 мая 2021
Украина временно закроет один из пропускных пунктов на границе с Крымом

фото © Новости Крыма

Украина приостановит работу пропускного пункта со стороны Перекопа на две недели.

Он временно закроется 7 июня.

«С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Чаплинка» (пункт пропуска «Перекоп» с российской стороны)», – сказано в сообщении на сайте Херсонской обладминистрации.

Уточняется, что приостановка работы связана с проведением ремонтных работ.

При этом остальные два пункта пропуска продолжат работу в штатном режиме.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская отказалась от участиях в выборах в Госдуму. Бывший прокурор Крыма, депутат Наталья Поклонская отказалась от участия в выборах в Государственную думу.

Крымский чиновник проспал видеоселектор Аксенова в шкафу. Пользователи соцсетей активно обсуждают появление человека из шкафа в кабинете министра транспорта Крыма Евгения Исакова.

Аксенов решил увольнять чиновников за необщительность. Вслед за еженедельными штабами по воде и противодействию коронавирусу в Крыму отменяют и штаб по реализации ФЦП. Отныне заседание будет проходить раз в месяц.

В Севастополе разворачивается странная история с присвоением звания «Почетный гражданин города». Депутаты Законодательного собрания затягивают рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя».

Санкции
Евросоюз согласовал продление санкций против Крыма

Евросоюз согласовал продление санкций против Крыма

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали продление еще на один год ограничений на инвестирование в экономику Крыма.

Власть
В Ялте чиновник администрации получил дело за вырубку деревьев

В Ялте чиновник администрации получил дело за вырубку деревьев

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбудили в Ялте против главного специалиста отдела департамента муниципального контроля.

Власть
Украина временно закроет один из пропускных пунктов на границе с Крымом

Украина временно закроет один из пропускных пунктов на границе с Крымом

Украина приостановит работу пропускного пункта со стороны Перекопа на две недели.

Курортный сезон
Все для туристов: Севастополь готовит койки в инфекционной больнице

Все для туристов: Севастополь готовит койки в инфекционной больнице

В Севастополе планируется сокращение коечного фонда, развернутого для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас их 542 и почти половина из них свободна.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации