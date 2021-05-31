Украина временно закроет один из пропускных пунктов на границе с Крымом

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Украина приостановит работу пропускного пункта со стороны Перекопа на две недели.

Он временно закроется 7 июня.

«С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Чаплинка» (пункт пропуска «Перекоп» с российской стороны)», – сказано в сообщении на сайте Херсонской обладминистрации.

Уточняется, что приостановка работы связана с проведением ремонтных работ.

При этом остальные два пункта пропуска продолжат работу в штатном режиме.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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