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Ученые обещают помочь решить проблему с пробками в Симферополе
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Сейчас решается вопрос переустройства и реконструкции ряда внутригородских симферопольских колец.
Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым Евгений Кабанов.
«В этом году заказали проектному институту комплексную работу, связанную с устройством транспортного каркаса Симферополя и симферопольской агломерации, скоро наука выявит узкие места и найдет пути их решения», — сказал Кабанов.
Он добавил, что на капитальный ремонт республиканских дорог в 2021 году выделено более 16 млрд рублей, основной упор сделан на Симферополь. В текущем году будет отремонтировано более 70 улиц.
Также в планах – строительство нескольких четырехполосных дорог. Это юго-восточный обход Симферополя, который разгрузит крымскую столицу на 30 тысяч машин ежесуточно. Кроме того, прорабатывается ряд мероприятий по расширению дороги от Симферополя до Алушты (с обходом Алушты).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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