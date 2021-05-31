Ученые обещают помочь решить проблему с пробками в Симферополе

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Сейчас решается вопрос переустройства и реконструкции ряда внутригородских симферопольских колец.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил заместитель Председателя Совета Министров Республики Крым Евгений Кабанов.

«В этом году заказали проектному институту комплексную работу, связанную с устройством транспортного каркаса Симферополя и симферопольской агломерации, скоро наука выявит узкие места и найдет пути их решения», — сказал Кабанов.

Он добавил, что на капитальный ремонт республиканских дорог в 2021 году выделено более 16 млрд рублей, основной упор сделан на Симферополь. В текущем году будет отремонтировано более 70 улиц.

Также в планах – строительство нескольких четырехполосных дорог. Это юго-восточный обход Симферополя, который разгрузит крымскую столицу на 30 тысяч машин ежесуточно. Кроме того, прорабатывается ряд мероприятий по расширению дороги от Симферополя до Алушты (с обходом Алушты).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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