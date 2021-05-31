Туристка пожаловалась на закрытые набережные в Крыму

фото © Ольга Семёнова

Приехав на отдых в Евпаторию, что на западном берегу Крыма, туристка из Санкт-Петербурга вместо уютной набережной наткнулась на брошенную стройку, и это повергло ее в шок.

Ольга Семенова рассказала, что вначале она гуляла по старому городу, ей все нравилось, и ничего не предвещало «беды».

«Гуляя по улочкам, как будто переносишься во времени. Здесь сами жители сумели сохранить и поддерживают самобытный образ, сложившийся столетиями. К слову, все новострои на территории старого города очень органично вписываются — с такой любовью украшены фасады домов, арки, увитые цветущими розами, стены дворов», — поделилась впечатлениями девушка.

Понежившись в очаровании и уюте, Ольга Семенова решила побродить по набережной — подышать морским воздухом. Но не тут-то было. Перед ней возникла длинная стена несуразного металлопрофиля.

«Резкий диссонанс и ощущения с точностью до наоборот! Начиная от порта тянется глухая строительная стена вплоть до Николаевского собора. Честно говоря, тоска и уныние вселенские. Мне не совсем понятно, как можно так с собственным населением поступать. Люди здесь в принципе живут за счет туристско-рекреационной зоны», — возмутилась наша собеседница.

Она отметила, что в Евпатории масса пансионатов — люди сюда приезжают в принципе за здоровьем и впечатлениями.

«Только представьте себе, что могут подумать туристы, насмотревшиеся рекламных буклетов, приехавшие сюда за тысячи километров на морской отдых за положительными эмоциями, а тут такое», — сетует отдыхающая.

По ее словам, в городе все-таки есть небольшой кусок доступной набережной, но он находится далеко.

Ранее сообщалось, что жители Евпатории обеспокоены будущим крупнейшего городского парка имени Фрунзе — любимое место отдыха закрывают на реконструкцию. Горожане опасаются, что приморский парк может ждать участь набережной имени Терешковой — раскуроченной и забытой.

В целом набережная имени Терешковой является одной из главных городских достопримечательностей. На многих старых фотографиях и открытках изображали именно ее, причем со стороны моря: церкви, мечеть и старые дома — это, наверное, самый узнаваемый ракурс Евпатории, отметил местный житель Олег Кузнецов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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