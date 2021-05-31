«Там какой-то ад творится»: в Севастополе разберутся с детскими очередями на ПЦР-тесты

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С очередями на прохождение тестов на COVID-19 в детских поликлиниках должен разобраться департамент здравоохранения Севастополя.

Такое поручение дал губернатор Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба в правительстве города, передает «Первый Севастопольский».

Наличие отрицательного результата на COVID-19 теперь обязательное условие, чтобы попасть в детский лагерь. Это требование спровоцировало образование больших очередей в детских поликлиниках.

«Я посмотрел, в СМИ появилась информация, что огромные очереди в детских поликлиниках, Виталий Степанович, по тестированию детей для отъезда в лагерь. На Фадеева там какой-то ад творится», — сказал губернатор.

Он попросил прокомментировать этот вопрос главу департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова.

«Работа идет, открыли дополнительные кабинеты. Очередности нет. В первый день просто не по графику пришло 200 детей. Но мы быстро открыли еще три кабинета, чтобы с очередностью порешать», — ответил чиновник.

Развожаев попросил взять ситуацию с тестированием детей на личный контроль, проработав возможность перераспределения потоков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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