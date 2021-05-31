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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

09:58 понедельник, 31 мая 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © zdrav.expert

За 30 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 76 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3297 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 16 человек, выздоровевших за весь период – 40 464 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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