Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе возможно ужесточение коронавирусных ограничений ● В Крыму снова растет число новых заражений ● В Севастополе растет заболеваемость COVID: сводка за сутки ● Поликлиника в Севастополе забита людьми из-за тестов на COVID ● Сводка о новых заражениях в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © zdrav.expert
За 30 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 76 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3297 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 16 человек, выздоровевших за весь период – 40 464 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Коронавирус в Крыму
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