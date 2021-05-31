Суд отправил в колонию крымчан, которые, напившись, угнали автомобиль

Сентябрьским вечером 2020 года компании молодых людей, выпивавшей в одном из сел, не хватило спиртного.

Тогда подсудимые решили съездить в магазин за добавкой. Для этой цели они решили воспользоваться автомобилем, принадлежавшим отцу одного из «угонщиков». Распределив между собой роли, не заводя двигатель, подсудимые выкатили автомобиль со двора на проезжую часть, завели двигатель ключом, который находился в замке зажигания, и поехали кататься по селам Нижнегорского района.

Горе-водитель, у которого за плечами уже было привлечение к административной ответственности за езду в пьяном виде, со своим знакомым несколько часов колесили по району, пока их автомобиль не был остановлен сотрудниками полиции. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование в ходе, которого подтверждено его состояние алкогольного опьянения.

В судебном заседании подсудимые полностью признали себя виновным по существу предъявленного обвинения, в содеянном раскаялись.

При назначении наказания суд учел характер, степень общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, роль каждого при совершении преступления, влияние наказания на исправление осужденных и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца в исправительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на срок 1 год одному и штраф в размере 25 тысяч рублей другому.

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