Общество
Средиземноморский жук атакует розмариновые кусты в Севастополе
фото © Подслушано в Севастополе|ВКонтакте
В Парке Победы жители Севастополя обнаружили нового вредителя — розмаринового жука (Chrysolina americana), который уничтожает зеленые побеги одноименного кустарника.
Об этом очевидцы сообщили в группе «Подслушано в Севастополе» соцсети ВКонтакте.
В комментариях к сообщению севастопольцы делятся друг с другом фотографиями этого насекомого.
«Вон оно че мне влетело в кухню! А я его еще деликатненько в баночку, и выпустила с лоджии. А он, гад такой, розмарин жрет!», — возмутилась одна из жительниц города.
Севастопольцы пишут, что этот жук залетает в окна на 9-ом и даже 12-ом этажах, и внешне похож на «помесь колорадского жука с бронзовкой». Очевидцы отмечают, что раньше «розмаринник» на территории города не водился.
Сопредседатель Севастопольского штаба ОНФ Наталия Мильчакова подтвердила, что «розмариновый листоед — опасный вселенец из Средиземноморья».
Горожане опасаются, что от «деятельности» жука могут погибнуть все розмариновые кусты, которые не только украшают город, так как являются вечнозелеными, но также очищают и обогащают воздух.
«Кстати, американская бабочка тоже объявилась? Уже некоторые деревья стоят в паутине», — отмечают неравнодушные граждане.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало очень опасно: в Крыму наступил сезон ядовитого растения. В Крыму наступила пора цветения ясенца, который в народе известен как неопалимая купина.
В Крыму плавающие крысы потеснили уток и рыбок. У крымчан появилось необычное развлечение: теперь они могут наблюдать не только за рыбами и водоплавающими птицами, но и крысами, обитающими в главной реке Крыма — Салгире.
В Крыму вырубили краснокнижные деревья в заказнике. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту вырубки краснокнижных деревьев при проведении раскопок снарядов и останков солдат на территории государственного природного заказника регионального значения «Осовинская степь».
В Крыму ищут опекуна для особенного дельфина. Афалин, азовок и белобочек, которые обитают у берегов Крымского полуострова оберегают сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».
Российские отдыхающие в Крыму возмущены комиссией с банковских карт
В социальных сетях разгорелись споры по поводу допустимости снятия комиссии за пополнение карт Сбера в Крыму, подключенных к платежной системе «Мир».
Очередной организатор долевого строительства в Ялте оказался мошенником
Полицейские Ялты вскрыли мошенническую схему в сфере организации долевого строительства.
Евросоюз согласовал продление санкций против Крыма
Послы стран-членов Европейского Союза согласовали продление еще на один год ограничений на инвестирование в экономику Крыма.
В Крыму жители получают повестки с требованием явиться в Следком
В общественном объединении «Крымская солидарность» утверждают, что несколько крымских татар из поселков Советский и Заветное (Советский район Крыма) получили повестки с требованием явиться в Кировский межрайонный следственный отдел в качестве свидетелей «по неизвестному им уголовному делу».
5 часов назад
Аксенов поручил снести недострой в Симферополе
13 часов назад
В Керчи «заминировали» здания администрации и МВД
12 часов назад
Запрет на движение фур по Крыму введут с 1 июня
11 часов назад
Все для туристов: Севастополь готовит койки в инфекционной больнице
В Севастополе планируется сокращение коечного фонда, развернутого для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас их 542 и почти половина из них свободна.