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Общество

Средиземноморский жук атакует розмариновые кусты в Севастополе

19:41 понедельник, 31 мая 2021
Средиземноморский жук атакует розмариновые кусты в Севастополе

фото © Подслушано в Севастополе|ВКонтакте

В Парке Победы жители Севастополя обнаружили нового вредителя — розмаринового жука (Chrysolina americana), который уничтожает зеленые побеги одноименного кустарника.

Об этом очевидцы сообщили в группе «Подслушано в Севастополе» соцсети ВКонтакте.

В комментариях к сообщению севастопольцы делятся друг с другом фотографиями этого насекомого.

«Вон оно че мне влетело в кухню! А я его еще деликатненько в баночку, и выпустила с лоджии. А он, гад такой, розмарин жрет!», — возмутилась одна из жительниц города.

Севастопольцы пишут, что этот жук залетает в окна на 9-ом и даже 12-ом этажах, и внешне похож на «помесь колорадского жука с бронзовкой». Очевидцы отмечают, что раньше «розмаринник» на территории города не водился.

Сопредседатель Севастопольского штаба ОНФ Наталия Мильчакова подтвердила, что «розмариновый листоед — опасный вселенец из Средиземноморья».

Горожане опасаются, что от «деятельности» жука могут погибнуть все розмариновые кусты, которые не только украшают город, так как являются вечнозелеными, но также очищают и обогащают воздух.

«Кстати, американская бабочка тоже объявилась? Уже некоторые деревья стоят в паутине», — отмечают неравнодушные граждане.

В тексте использованы материалы: Форпост

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