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Сообщение о минировании поступило в крымский офис «Справедливой России»

09:58 понедельник, 31 мая 2021

В офис партии «Справедливая Россия – За правду» поступило сообщения о минировании.

Как сообщила секретарь Бюро совета Крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Виктория Билан, в этот момент в офисе людей не было.

«Вчера вечером на партийную почту пришло письмо о том, что штаб партии заминирован. Я сразу же сообщила в дежурную часть. Спасибо силовикам, все очень быстро отреагировали, приехали на место, проверили. Но информация не подтвердилась», – сообщила Билан.

Сообщение поступило накануне примерно в 21.00.

Более месяца назад сообщение о минировании поступило в офис крымского регионального отделения партии «Единая Россия». Сотрудников эвакуирвали, но информация о минировании не подтвердилась.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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