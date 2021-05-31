Водный кризис
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Симферопольцам обещают, что субботний ливень не ухудшит качество питьевой воды
фото © Новости Крыма
Жителям Симферополя не стоит переживать за качество питьевой водопроводной воды.
Такое заявление сделал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.
Проливные дожди обрушились на Симферополь в субботу днем. Из-за ливня со шквалом и грозой улицы низинной части города превратились в бурные реки, вода заливала входные группы и первые этажи торговых центров и медицинских учреждений.
Во время обильных осадков все поверхностные водные объекты, в том числе водохранилища, становятся мутными, пояснил ученый. При этом не стоит опасаться изменения качества воды в водопроводной системе города, отметил он.
«В Симферополе водопроводные очистные сооружения рассчитаны на очистку очень высокомутных вод, доведения их до качества питьевой воды», - завил Копачевский.
Об идущем на полуостров холодном фронте ранее предупреждали синоптики Крымского гидрометцентра. По данным ведомства, неблагоприятные метеоусловия продержатся над полуостровом вечером воскресенья, ночью и на следующий день.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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