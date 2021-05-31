Курорт
Российские отдыхающие в Крыму возмущены комиссией с банковских карт
фото © Новости Крыма
В социальных сетях разгорелись споры по поводу допустимости снятия комиссии за пополнение карт Сбера в Крыму, подключенных к платежной системе «Мир».
Для начала проясним, «Мир» — это платежная система. Она призвана обеспечить финансовую безопасность страны и независимость банковских услуг в России от внешних политических и экономических факторов.
С 2015 года началась эмиссия банковских карт на базе платежной системы. Сейчас карты с платежной системой «Мир» выпускают многие российские и иностранные банки, представленные в России.
Карты с платежной системой «Мир» принимают на всей территории России. Они позволяют оплатить товары и услуги, снять деньги в банкомате, перевести средства в любой точке страны, где обслуживаются банковские карты. Держатели карт могут провести любые операции как при помощи банковских терминалов, так и дистанционно — в интернете или через мобильное приложение.
Владельцы карт Сбера «Мир» сигнализируют в социальных сетях о том, что у них якобы в нарушение закона снимают комиссию за пополнение карты через банкоматы сторонних банков.
«У платежной системы «Мир» взимание комиссии с клиента за пополнение карты запрещено, стоимость услуги банк-эмитент компенсирует банку —владельцу банкомата. Таким образом, Сбербанк не хочет платить межбанковскую комиссию владельцам банкоматов, так как нет возможности повесить расходы на держателя карт», — такое сообщение распространили через ТГ-каналы.
Однако это заблуждение, сообщили в кредитных организациях. В Сбере рассказали, что каждый банк устанавливает свой процент за пополнение через его банкоматы либо офисы. Поэтому без потери, хоть и небольших средств, но не обойдется.
В Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) эту информацию подтвердили.
«Если вы хотите внести средства на карту Сбербанка «Мир», то вам можно открыть карту РНКБ «Мир» и перечислить с нее средства на Сбер, но в этом случае банк берет комиссию не менее 2%», — рассказали в РНКБ.
В тексте использованы материалы: Форпост
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