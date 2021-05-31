Происшествия
Ребенок выпал со второго этажа дома в Севастополе
Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка, который выпал из окна второго этажа в Севастополе.
Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю, пострадавшему ребенку год и семь месяцев.
«Проводится процессуальная проверка по факту травмирования мальчика в возрасте один год семь месяцев в результате падения из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома по улице Строительная, – сообщила Постнова. – Установлено, что днем 29 мая мальчик в момент, когда мама отлучилась на кухню, взобрался с кровати на подоконник и выпал из окна. Ребенок был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма», своевременно оказана вся необходимая помощь».
Она уточнила, что мальчик находится в стабильном состоянии, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья, в которой произошло происшествие, характеризуется положительно, на учете в органах системы профилактики не состоит.
В СК отметили, что аналогичные инциденты происходят с растущей частотой в теплое время года. Чаще всего причиной трагедий становится беспечность родителей, которые оставляют детей без присмотра.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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