Прогноз погоды в Крыму на понедельник 31 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 31 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных и западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, гроза (гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 11 до 20, ночью около 12 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 99 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью около 17 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 94 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 20, в Керчи - 20, в Николаевке - 18, в Севастополе - 18, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 18, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 17, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 18, в Сочи - 19, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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