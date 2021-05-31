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Происшествия

Под Симферополем «Газель» влетела в «КамАЗ»: есть пострадавшие

16:37 понедельник, 31 мая 2021

Под Симферополем, в районе поселка Аграрное, «Газель» врезалась в «КамАЗ», пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса.

Об этом сообщили в УГИБДД МВД по РК. Уточняется, что микроавтобус был не рейсовый.

«Водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди «КамАЗом», который мыл дорожное ограждение. В результате ДТП водитель и три пассажира автобуса получили телесные повреждения и доставлены в больницу», - сообщили в ГИБДД.

Кроме того, на место прибыли сотрудники МЧС - водителя микроавтобуса зажало в поврежденном автомобиле и требовалась помощь спасателей.

На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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