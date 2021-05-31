Под Севастополем начнут поиски затонувшего судна

На глубину около 400 метров спустятся севастопольские подводные археологи, чтобы отыскать санитарно-транспортное судно «Белосток», затонувшее в июне 1942 году недалеко от Фиолента.

Об этом рассказал руководитель Центра крымских исследований института востоковедения РАН, заведующий кафедрой востоковедения СГУ Виктор Лебединский, передают «Вести Крыма».

«Это последний транспорт, который смог прорваться в осажденный Севастополь. С ранеными и эвакуированными пытался уйти из Севастополя, но был торпедирован немецкими катерами», — рассказал он.

По информации издания «Черноморский флот», бывший испанский пассажирский лайнер «Ciudad de Ibiza» был построен в марте 1933 года. В июле 1938 года он прорвался в СССР и в 1939 году был включен в состав Черноморского пароходства. Первоначально его назвали «Транспорт №4», но в октябре 1939 года переименовали — в «Белосток».

Сначала лайнер работал на Крымско-Кавказской линии сообщения, но с начала Великой Отечественной войны судно было мобилизовано и переоборудовано в самоходную плавбазу, его включили в состав Черноморского флота, а затем передали медицинской службе. Всего судно выполнило 19 эвакорейсов.

В ночь с 17 на 18 июня 1942 года «Белосток» прорвался в Севастополь с грузом боеприпасов и продовольствия, став таким образом последним чисто транспортным судном, которое смогло прорваться в осажденный Севастополь. К вечеру 18 июня на борт судна приняли несколько сотен раненых и эвакуируемых (в целом на борту находилось около 800 человек).

В 21:30 18 июня «Белосток» вышел из Севастополя, а 19 июня в 20 милях к югу от мыса Фиолент судно подверглось атаке вражеских торпедных катеров и затонуло.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Да нафиг нам этот Крым»: в 90-х Ельцин отказался купить полуостров. Окружение первого президента России Бориса Ельцина в начале 1990-х годов рассматривало возможность сделки с Киевом по присоединению Крыма к РФ в обмен на бесплатный газ для Украины.

В Крыму захоронили останки красноармейцев. Останки красноармейцев, погибших в годы Второй мировой войны в боях за Крым, торжественно захоронили в Кировском районе.

В Крыму представили точный макет концлагеря «Красный». Макет концлагеря «Красный» был создан на основе многочисленных архивных документов, воспоминаний очевидцев и их родственников.

В Севастополе решили воссоздать бриг «Меркурий». В Севастополе работают над созданием исторической реплики героического брига «Меркурий». Над эскизами трудятся студенты Морского института под руководством специалистов, которые готовы спроектировать, построить и спустить судно на воду.