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Очередной организатор долевого строительства в Ялте оказался мошенником
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Полицейские Ялты вскрыли мошенническую схему в сфере организации долевого строительства.
Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Ялте.
«Оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления задокументированы факты мошенничества при заключении договора участия граждан в строительстве жилья по целевой жилищной программе. Установлено, что подозреваемый, действуя от имени жилищно-строительного кооператива, под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирного дома, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств граждан в размере около 2 млн рублей», – рассказали правоохранители.
По их информации, сотрудниками полиции зарегистрированы несколько однотипных сообщений о сомнительной деятельности предприятия, не выполняющего свои договорные обязательства. «Со слов одной из потерпевших, при подписании документов и перевода соответствующей суммы денежных средств, фирма гарантировала получение в собственность квартиры в строящемся доме. Однако по истечении нескольких лет обещанное помещение дольщица так и не получила», – пояснили стражи порядка.
Оперативники установили, что подозреваемый, 50-летний мужчина, выступая председателем жилищного кооператива, и не собирался исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению покупателям квартир, так как не получал разрешительной документации на строительство и не являлся владельцем земельного участка, предназначенного для возведения многоквартирного дома.
«При этом злоумышленник, играя роль застройщика, якобы руководящего процессом строительства, в действительности предполагал распорядиться похищенными у граждан деньгами по своему усмотрению», – отметили полицейские и уточнили, что для привлечения денежных средств от дольщиков мужчина размещал рекламу на известном сайте объявлений, а в ряде случаев выдавал себя за представителя местной фирмы-застройщика, пользующейся хорошей репутацией.
В управлении МВД уточнили, что подозреваемый был задержан стражами порядка во время попытки покинуть страну, а большую часть денежных средств мужчина успел обналичить и потратить нецелевым образом. В качестве вещественных доказательств противозаконной деятельности задержанного правоохранители изъяли договоры участия в ЖСПК, материалы переписки, а также флеш-накопители с образцами юридических документов, предназначенных для будущих дольщиков.
Следственным отделом УМВД России по Ялте возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 159 УК РФ, согласно которой за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. А следственные действия продолжаются, в том числе устанавливается круг потерпевших и связь злоумышленника с иными случаями мошенничества», – подчеркнули полицейские.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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