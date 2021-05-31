Коронавирус в Крыму
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Общепит может спать спокойно: в Севастополе отказались от ограничений
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Вводить ограничения для объектов общественного питания в Севастополе, рекомендованных Роспотребнадзором, нецелесообразно, поскольку это может нанести отрасли непоправимый урон, а новые меры поддержки городской бюджет уже не осилит.
Поэтому лучше разрешить объектам питания работать, но при этом усилить контроль за соблюдением мер профилактики. К такому решению пришли власти Севастополя в ходе заседания оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Рекомендации, которые довели до правительства Севастополя из межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, содержали предложение запретить объектам общепита работу в ночное время (с 24:00 до 6:00 – ред.), а также ограничить число посадочных мест в закрытых помещениях. По словам вице-губернатора города Марии Литовко, данные требования были одними из тех, которые нанесли отрасли в прошлом году наибольший урон.
«Мы это видим и по налогам, которые мы получили в бюджет: они снизились на 20% по сравнению с 2019 годом, - подчеркнула Литовко. – Неоднократные встречи с представителями этого бизнеса говорят о том, что коллеги готовы ответственно относиться ко всем мерам. И нам кажется целесообразным усилить контроль, но не вводить ограничения. Те меры поддержки, которые мы оказывали, в том числе и прямые субсидии, сейчас этот лимит исчерпан, и искать новые средства, чтобы поддерживать отрасль, достаточно затруднительно для нашего бюджета. Напомню, по всем отраслям это был 1,1 млрд рублей и, конечно, это внушительная сумма».
Губернатор города Михаил Развожаев с доводами согласился.
«Компенсировать убытки мы сейчас, действительно, не сможем, тем более сейчас начался высокий туристический сезон, конечно, это будет тяжелой историей. Давайте в июне посмотрим. Ситуация сохраняется, но она не критичная, - оценил он, подчеркнув важность дезинфекции помещений и соблюдения масочного режима. – Надо здесь бизнесу тоже продемонстрировать готовность со своей стороны более тщательно относиться к санитарно-эпидемиологическим мероприятиям. Мы понимаем, что, возможно, не все туристы сейчас привились, поехав в путешествие. Возможно, будут завозные случаи: здесь надо просто усилить контроль».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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