Общепит может спать спокойно: в Севастополе отказались от ограничений

фото © www.retail.ru

Вводить ограничения для объектов общественного питания в Севастополе, рекомендованных Роспотребнадзором, нецелесообразно, поскольку это может нанести отрасли непоправимый урон, а новые меры поддержки городской бюджет уже не осилит.

Поэтому лучше разрешить объектам питания работать, но при этом усилить контроль за соблюдением мер профилактики. К такому решению пришли власти Севастополя в ходе заседания оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Рекомендации, которые довели до правительства Севастополя из межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, содержали предложение запретить объектам общепита работу в ночное время (с 24:00 до 6:00 – ред.), а также ограничить число посадочных мест в закрытых помещениях. По словам вице-губернатора города Марии Литовко, данные требования были одними из тех, которые нанесли отрасли в прошлом году наибольший урон.

«Мы это видим и по налогам, которые мы получили в бюджет: они снизились на 20% по сравнению с 2019 годом, - подчеркнула Литовко. – Неоднократные встречи с представителями этого бизнеса говорят о том, что коллеги готовы ответственно относиться ко всем мерам. И нам кажется целесообразным усилить контроль, но не вводить ограничения. Те меры поддержки, которые мы оказывали, в том числе и прямые субсидии, сейчас этот лимит исчерпан, и искать новые средства, чтобы поддерживать отрасль, достаточно затруднительно для нашего бюджета. Напомню, по всем отраслям это был 1,1 млрд рублей и, конечно, это внушительная сумма».

Губернатор города Михаил Развожаев с доводами согласился.

«Компенсировать убытки мы сейчас, действительно, не сможем, тем более сейчас начался высокий туристический сезон, конечно, это будет тяжелой историей. Давайте в июне посмотрим. Ситуация сохраняется, но она не критичная, - оценил он, подчеркнув важность дезинфекции помещений и соблюдения масочного режима. – Надо здесь бизнесу тоже продемонстрировать готовность со своей стороны более тщательно относиться к санитарно-эпидемиологическим мероприятиям. Мы понимаем, что, возможно, не все туристы сейчас привились, поехав в путешествие. Возможно, будут завозные случаи: здесь надо просто усилить контроль».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов поручил снести недострой в Симферополе. Недостроенный дом в симферопольском микрорайоне «Загородный» подлежит демонтажу, работы необходимо провести в самое ближайшее время.

Симферопольцам обещают, что субботний ливень не ухудшит качество питьевой воды. Жителям Симферополя не стоит переживать за качество питьевой водопроводной воды.

В Симферополе пообещали заменить 30 км водопроводных сетей. Комплексный план по водообеспечению Крыма на 2022 год предусматривает замену 30 километров водопроводных сетей.

Прорывы водопроводов Симферополя: «Чем дальше, тем больше аварий». В Симферополе в ночь на 28 мая прорвало трубу, из-за чего без холодного водоснабжения остались несколько улиц. Этот трубопровод уложен лишь в 2015 году и сделан из «суперсовременного стеклопластика», причем для ремонта нужно привлекать производителя и подрядчика со специальным оборудованием.