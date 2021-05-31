Общество
На Крым снова обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром
фото © Новости Крыма
В ближайшие два дня в Крыму ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«Днем и до конца суток 31 мая, в течение суток 1 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.
При этом 31 мая и 1 июня в восточных и западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, добавили в ведомстве.
В ГУ МЧС предупреждают о возможном подтоплении территорий, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, нарушении транспортного сообщения, а также повреждении и гибели сельскохозяйственных растений. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова ограничить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, деревьев и ЛЭП.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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