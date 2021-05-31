Мошенники разводят севастопольцев под видом сотрудников банков

В полицию периодически поступают заявления пострадавших от злоумышленников, действующих под видом представителей различных банков.

Мошенники размещают в сети «Интернет» объявления о предоставлении кредита или осуществляют звонки гражданам и предлагают заключить кредитный договор, после чего требуют перечислить им определенную денежную сумму (якобы для оплаты страховки, уплаты налогов, комиссионных сборов, подтверждения платежеспособности и т.п.). Завладев обманным путем сбережениями потерпевших, преступники перестают выходить с ними на связь.

В одном из подобных случаев жертвой мошенника стала 38-летняя жительница нашего города, которой по телефону от неизвестного ей лица, представившегося сотрудником банка, поступило предложение о получении кредита на «выгодных условиях». Введенная в заблуждение, женщина перечислила незнакомцу денежные средства на сумму более 59 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, пострадавшая обратилась в отдел МВД России по Ленинскому району. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника.

Чтобы не пострадать от данного вида мошенничества, полиция просит придерживаться соответствующих мер предосторожности. Не следует доверять неизвестным лицам, которые выкладывая в сети Интернет частные объявления, или, предлагая оформить кредит по телефону, требуют перечислять им деньги. При поступлении таких звонков критически относитесь к заманчивым предложениям незнакомца. Помните, что с помощью современных технологий мошенники могут осуществить вам звонок с телефонного номера, идентичного номеру известного банка.

Гражданам, желающим получить кредит, рекомендуется обращаться по адресу соответствующих финансовых учреждений, которые действуют продолжительный период времени и пользуются хорошей деловой репутацией. Договор следует заключить в письменной форме. Перед подписанием соглашения внимательно ознакомьтесь с его содержанием.

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший отдел МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

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