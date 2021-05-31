Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +21
море +18

Происшествия

Мошенники разводят севастопольцев под видом сотрудников банков

09:24 понедельник, 31 мая 2021
Севастополь

В полицию периодически поступают заявления пострадавших от злоумышленников, действующих под видом представителей различных банков.

Мошенники размещают в сети «Интернет» объявления о предоставлении кредита или осуществляют звонки гражданам и предлагают заключить кредитный договор, после чего требуют перечислить им определенную денежную сумму (якобы для оплаты страховки, уплаты налогов, комиссионных сборов, подтверждения платежеспособности и т.п.). Завладев обманным путем сбережениями потерпевших, преступники перестают выходить с ними на связь.

В одном из подобных случаев жертвой мошенника стала 38-летняя жительница нашего города, которой по телефону от неизвестного ей лица, представившегося сотрудником банка, поступило предложение о получении кредита на «выгодных условиях». Введенная в заблуждение, женщина перечислила незнакомцу денежные средства на сумму более 59 тысяч рублей. Осознав, что ее обманули, пострадавшая обратилась в отдел МВД России по Ленинскому району. В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление и розыск преступника.

Чтобы не пострадать от данного вида мошенничества, полиция просит придерживаться соответствующих мер предосторожности. Не следует доверять неизвестным лицам, которые выкладывая в сети Интернет частные объявления, или, предлагая оформить кредит по телефону, требуют перечислять им деньги. При поступлении таких звонков критически относитесь к заманчивым предложениям незнакомца. Помните, что с помощью современных технологий мошенники могут осуществить вам звонок с телефонного номера, идентичного номеру известного банка.

Гражданам, желающим получить кредит, рекомендуется обращаться по адресу соответствующих финансовых учреждений, которые действуют продолжительный период времени и пользуются хорошей деловой репутацией. Договор следует заключить в письменной форме. Перед подписанием соглашения внимательно ознакомьтесь с его содержанием.

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший отдел МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе посетитель супермаркета хотел расплатиться за продукты фальшивыми рублями. В Севастополе задержали мужчину, пытавшегося расплатиться фальшивой купюрой в супермаркете.

В Симферополе осудили серийного грабителя. Симферопольский железнодорожный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя, который совершил серию грабежей в крымской столице.

Начальник склада вооружения МВД в Крыму обвиняется в хищении 150 единиц оружия. Начальник склада вооружения ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым» обвиняется в краже оружия и продаже его знакомым.

Двое военных ограбили букмекерскую компанию в Симферополе. Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда признала двух военнослужащих виновными в разбое, совершенном с применением оружия.

Общество
На Крым снова обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром

На Крым снова обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром

В ближайшие два дня в Крыму ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер, сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 30 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Туристка пожаловалась на закрытые набережные в Крыму

Туристка пожаловалась на закрытые набережные в Крыму фото

Приехав на отдых в Евпаторию, что на западном берегу Крыма, туристка из Санкт-Петербурга вместо уютной набережной наткнулась на брошенную стройку, и это повергло ее в шок.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации