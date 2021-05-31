Власть
Госавтоинспекция Севастополя подвела итоги операции «Розыск»
Цель мероприятия - выявление транспортных средств, водители которых скрылись с мест ДТП и находятся в розыске.
За время профилактического рейда автоинспекторы выявили двух водителей, находящихся в розыске Федеральной службы судебных приставов по городу Севастополю.
Еще один водитель управлял автомобилем, регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства которого значатся в розыске, как утраченная спецпродукция. Регистрационные знаки и свидетельство о регистрации автомобиля были изъяты сотрудниками ДПС в установленном порядке.
Госавтоинспекция Севастополя обращает внимание водителей, что в случае дорожно-транспортного происшествия водители должны руководствоваться пунктом 2.5 ПДД РФ, а именно: остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Если в ДТП есть пострадавшие, то водителю следует принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию.
Действия водителя, уехавшего с места дорожно-транспортного происшествия, являются нарушением, согласно статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Санкция данной статьи предусматривает ответственность от административного штрафа в размере 1 тысячи рублей до лишения права управления транспортными средствами на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
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