Власть
Генпрокуратура и Минприроды РФ рассмотрят запросы по Форосскому парку
Их направила депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, пообещав провести встречу с активистами и региональными властями.
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в своем телеграмм-канале сообщила, что от ее имени направлены запросы в адрес Генеральной прокуратуры и министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в связи с продолжающейся застройкой Форосского парка.
Поклонская заявила, что не забывает о ситуации в Форосе. Она добавила, что в конце следующей недели приедет в Ялту, чтобы встретиться с активистами и обсудить тему парка с региональными властями.
Накануне Поклонская передумала переизбираться в Государственную Думу в связи с некой новой работой, о которой она должна рассказать в скором времени.
Ранее прокуратура отреагировала мерами на уничтожение Форосского парка. По факту вырубки краснокнижных деревьев возбудили уголовное дело, внесли акты реагирования в адрес мэра Ялты.
Также стало известно, что Форосский парк планируют закатать в бетон к концу года.
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