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Культура

Фестиваль театрального искусства «Сказочное королевство» стартует в Севастополе 1 июня

14:55 понедельник, 31 мая 2021
Севастополь

Пятый всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» пройдет в Севастополе с 1 по 5 июня.

Мероприятие реализуется в рамках федеральной программы «Культура малой Родины».

«Ежегодный всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство», сохраняя и развивая ежегодную традицию, соберет лучшие спектакли для детей и подростков из разных городов России на подмостках севастопольского Театра юного зрителя. Зрителем фестиваля может стать любой желающий», – сообщили организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля предусмотрены не только театральные показы. В этом году они дополнятся утренними зарядками, которые будут проходить ежедневно в 9.00 в дни фестиваля перед зданием Театра юного зрителя. «Занятия проведут профессиональные спортсмены, представители городских федераций – капоэйра, тхэквондо, ушу, спортивной аэробики и эстетической гимнастики», – отметили организаторы.

«Сказочное королевство» – ежегодный севастопольский фестиваль.

Управление по делам молодежи и спорта города подготовило несколько физкультурных проектов по привлечению населения к занятиям спортом на свежем воздухе этим летом.

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