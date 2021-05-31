Фестиваль театрального искусства «Сказочное королевство» стартует в Севастополе 1 июня

Пятый всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» пройдет в Севастополе с 1 по 5 июня.

Мероприятие реализуется в рамках федеральной программы «Культура малой Родины».

«Ежегодный всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство», сохраняя и развивая ежегодную традицию, соберет лучшие спектакли для детей и подростков из разных городов России на подмостках севастопольского Театра юного зрителя. Зрителем фестиваля может стать любой желающий», – сообщили организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля предусмотрены не только театральные показы. В этом году они дополнятся утренними зарядками, которые будут проходить ежедневно в 9.00 в дни фестиваля перед зданием Театра юного зрителя. «Занятия проведут профессиональные спортсмены, представители городских федераций – капоэйра, тхэквондо, ушу, спортивной аэробики и эстетической гимнастики», – отметили организаторы.

«Сказочное королевство» – ежегодный севастопольский фестиваль.

Управление по делам молодежи и спорта города подготовило несколько физкультурных проектов по привлечению населения к занятиям спортом на свежем воздухе этим летом.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Звезды предрекли крымчанам время X. В ближайшие дни велика сила эмоционального воображения, которая может увести от реальности не только влюбленных, но и мистиков, настроенных на астральные контакты и психологические практики.

Какой сегодня праздник 30 мая. Сегодня, 30 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Кадеты исполнят классические танцы на набережной Ялты. Второй Александровский бал кадет пройдет на набережной Ялты при поддержке администрации города в рамках Международного дня защиты детей.

Какой сегодня праздник 29 мая. Сегодня, 29 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.