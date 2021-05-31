Культура
Фестиваль театрального искусства «Сказочное королевство» стартует в Севастополе 1 июня
Пятый всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» пройдет в Севастополе с 1 по 5 июня.
Мероприятие реализуется в рамках федеральной программы «Культура малой Родины».
«Ежегодный всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство», сохраняя и развивая ежегодную традицию, соберет лучшие спектакли для детей и подростков из разных городов России на подмостках севастопольского Театра юного зрителя. Зрителем фестиваля может стать любой желающий», – сообщили организаторы мероприятия.
В рамках фестиваля предусмотрены не только театральные показы. В этом году они дополнятся утренними зарядками, которые будут проходить ежедневно в 9.00 в дни фестиваля перед зданием Театра юного зрителя. «Занятия проведут профессиональные спортсмены, представители городских федераций – капоэйра, тхэквондо, ушу, спортивной аэробики и эстетической гимнастики», – отметили организаторы.
«Сказочное королевство» – ежегодный севастопольский фестиваль.
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