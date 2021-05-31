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Санкции

Евросоюз согласовал продление санкций против Крыма

18:04 понедельник, 31 мая 2021
Евросоюз согласовал продление санкций против Крыма

фото © Новости Крыма

Послы стран-членов Европейского Союза согласовали продление еще на один год ограничений на инвестирование в экономику Крыма.

Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк, освещающий деятельность ЕС и НАТО.

«Послы ЕС 9 июня продлят запрет на инвестиции в Крым на один год», – написал Йозвяк в Twitter.

Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции. Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.

В частности, ограничительные меры запрещают жителям и компаниям Евросоюза покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять сопутствующие услуги. Кроме того, сохраняется запрет и на заход в порты полуострова европейских круизных кораблей. Санкции распространяются также «на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортной, телекоммуникационной и энергетической сферах и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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